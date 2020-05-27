В Ярославле глава госпредприятия Южный водоканал Игорь Кузнецов устроил скандал с местными жителями. Те сняли конфликт на видео и выложили громкие кадры в интернет. На кадрах видно, что чиновник нецензурно ответил на призыв старосты дома соблюдать режим самоизоляции.

В Ярославле приезжий чиновник устроил скандал с местными жителями. Те сняли конфликт на видео и выложили громкие кадры в интернет.Глава госпредприятия "Южный водоканал" Игорь Кузнецов нецензурно ответил на призыв старосты дома соблюдать режим самоизоляции. Как объяснили местные жители, это далеко не все бранные слова, которые услышали в этот день.Провести проверку и разобраться в ситуации поручил губернатор Ярославской области, сообщает "Россия 24". В соцсети Дмитрий Миронов призвал чиновник "держать себя в руках и не опускаться до оскорблений". Сам Кузнецов говорит, что ни в чем не виноват, а на скандал его якобы спровоцировали.