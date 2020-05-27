В Тайшетском районе горит 2,7 тысячи гектаров леса. Самым сложным для тушения является верховой пожар площадью 400 гектаров. В ликвидации задействованы 70 человек. Отметим, что за прошедшие сутки в лесном фонде Приангарья ликвидировали семь очагов возгорания.

В Тайшетском районе горит 2,7 тысячи гектаров леса. Самым сложным для тушения является верховой пожар площадью 400 гектаров. В ликвидации задействованы 70 человек. Отметим, что за прошедшие сутки в лесном фонде Приангарья ликвидировали семь очагов возгорания, передает ГТРК "Иркутск".Как рассказали в региональном правительстве, за все время пожароопасного сезона на территории области зафиксировали 320 лесных пожаров. Примерно такая же интенсивность наблюдалась и в прошлом году. Тогда огонь уничтожил на 90 тысяч гектаров лесных угодий больше.