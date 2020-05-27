Первые лица воздали почести основателю Петербурга. В церемонии возложения цветов к Медному всаднику приняли участие глава города Александр Беглов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, а также спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Первые лица воздали почести основателю Санкт-Петербурга. В церемонии возложения цветов к Медному всаднику сегодня приняли участие глава города Александр Беглов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также спикер городского парламента Вячеслав Макаров, передает ГТРК "Санкт-Петербург"Традиционное мероприятие прошло с учетом эпидемиологической ситуации. Все участники шли к памятнику по отдельности, соблюдая безопасное расстояние.Как известно, именно 27 мая считается официальной датой основания Санкт-Петербурга.