Валютные вклады россияне четвертый месяц сокращаются согласно статистике Банка России.

Валютные вклады россияне четвертый месяц сокращаются согласно статистике Банка России.С начала апреля сумма вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась на 1,2%, или на $1,1 миллиарда по сравнению с 1 мая.С начала года россияне вывели со счетов $8,3 миллиарда, или все валютные накопления за 2019 год, сообщило РИА "Новости".26 мая ЦБ опубликовал статистику, согласно которой российские банки в начале кризиса — по итогам марта 2020 года — ввезли в страну наличную валюту на рекордную сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. Ввоз долларов вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, евро – в три раза согласно статистике Банка России.Банки увеличили ввоз валюты в начале пандемии и мирового кризиса — в середине марта курс рубля резко упал. Традиционно в Россию ввозится больше долларов, чем евро.Предыдущий рекорд ввоза валюты в страну был поставлен в кризисный 2014 год, когда в декабре в Россию было ввезено $10,15 миллиарда наличных.