Верховный суд отказался рассматривать возвращение льгот экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. При этом заявление, в котором Игнатьев оспаривает указ президента Владимира Путина о досрочном прекращении его полномочий, суд принял к исполнению. Заседание назначено на 30 июня.

Верховный суд отказался рассматривать возвращение льгот экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС, суд вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и права на дополнительные социальные льготы.При этом заявление, в котором Игнатьев оспаривает указ президента Владимира Путина о досрочном прекращении его полномочий, суд принял к исполнению. Заседание назначено на 30 июня.Игнатьев лишился своего поста 29 января в связи с утратой доверия. Отставке предшествовала череда скандалов. Так, он призывал "мочить" журналистов за критику властей. А потом в интернет попало видео, как при передаче новых служебных автомобилей Игнатьев заставляет подпрыгнуть за ключами начальника городской пожарной части.