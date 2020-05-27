Ученые на данный момент не имеют точных доказательств того, что люди, в детстве привитые противотуберкулезной вакциной БЦЖ, имеют повышенную устойчивость к заражению коронавирусной инфекцией, но ведущиеся сейчас исследования со временем дадут ответ на этот вопрос.

Ученые на данный момент не имеют точных доказательств того, что люди, в детстве привитые противотуберкулезной вакциной БЦЖ, имеют повышенную устойчивость к заражению коронавирусной инфекцией, но ведущиеся сейчас исследования со временем дадут ответ на этот вопрос.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.Он подчеркнул, что сейчас нет научных данных о том, что БЦЖ защищает от заражения COVID-19, отметив, что ведутся соответствующие исследования.БЦЖ — вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма живой бычьей туберкулезной палочки Mycobacterium bovis​​​. В ряде государств БЦЖ делают всем детям сразу после рождения, и ее действие сохраняется в течение всей жизни. В РФ эта противотуберкулезная прививка обязательна.В связи с пандемией высказывались предположения, что в странах, где проводилась массовая вакцинация БЦЖ, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и летальности существенно ниже благодаря защитному действию БЦЖ.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в разных странах мира отмечено 5 713 008 случаев инфицирования, выздоровели 2 454 442 человек, умерли 352 900.