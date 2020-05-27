Для обсуждения эпидемической обстановки в Москве и дальнейшего плана действий 27 мая встретятся президент России Владимир Путин и столичный градоначальник Сергей Собянин. Мэр Москвы ранее продлил действие ограничительных мер в мегаполисе из-за пандемии коронавируса COVID-19 до 31 мая.

Для обсуждения эпидемической обстановки в Москве и дальнейшего плана действий 27 мая встретятся президент России Владимир Путин и столичный градоначальник Сергей Собянин. Мэр Москвы ранее продлил действие ограничительных мер в мегаполисе из-за пандемии коронавируса COVID-19 до 31 мая.Москва готова к первым двум этапам ослабления введенных с 29 марта ограничений при том, что ситуация в российской столице была по заболеваемости самой сложной из всех регионов. В Москве было зарегистрировано более 171 тысячи случаев заражения коронавирусом, но более 67 тысяч пациентов уже выздоровели. На первых этапах будет разрешена работа небольших магазинов, предприятий сферы услуг и прогулки с детьми. На следующем этапе будут разрешены прогулки с семьей, а также работа ряда образовательных учреждений. На третьем этапе откроются парки и спортивные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны. Этот порядок открытия огласила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.Сергей Собянин, который доложит Путину об эпидобстановке в Москве, также возглавляет рабочую группу Госсовета по взаимодействию с регионами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, переболевший коронавирусной инфекцией, добавил, что Путин сегодня пообщается еще с одним главой региона. Это губернатор Смоленской области Александр Островский. Кроме этого запланировано большое совещание по рынку труда, сообщает "Интерфакс". На нем будет обсуждаться трудоустройство выпускников и организация среднего и профобразования. На совещании выступят глава Минтруда и социальной защиты, глава Минобрнауки, а также министр просвещения.Также у президента России запланирован в среду международный телефонный разговор.