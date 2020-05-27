27.05.2020

2020-05-27 18:10:03

Владимирская станция Скорой помощи получила помощь от волонтеров

Первыми, кто встречается с больными коронавирусом - фельдшеры и водители "Скорой помощи". Сейчас в период пандемии очень важно, чтобы они были надежно защищены средствами защиты. Волонтеры молодёжки "Народного фронта" сегодня привезли гуманитарную помощь владимирским медикам.

Замечательно! Спасибо! Все нужно!

Добровольцы Владимирской Молодежки ОНФ совместно с волонтерами -медиками передали сотрудникам Владимирской станции "Скорой помощи" гуманитарную помощь. 5 тысяч единиц различных средств защиты. Высокие бахилы, эпидкостюмы, защитные маски, респираторы, обеззараживающие средства. Все необходимое, чтобы сделать более безопасной работу тех, кто сейчас на передовой борьбы с КОВИД-19.



Ирина Лобанова, руководитель регионального штаба "Помощи пожилым людям во время коронавирусной инфекции"

- Их снабжают, но нужна помощь дополнительная , поэтому программа "Мы вместе!" , наш проект всероссийский "Мы вместе" как раз создан , чтобы поддерживать наших медицинских работников в столь тяжелое время , потому что им это очень важно, потому что защита-наше всё!

В числе добровольцев Владимирской Молодежки - и Алексей Смирнов. Студент биолого- географического факультета Владимирского пединститута второй год работает волонтёром. Говорит, когда-то сам мечтал о профессии врача , но потом решил, как бабушка, стать педагогом. В сегодняшних условиях считает, что в первую очередь его помощь нужна медикам.

Алексей Смирнов, волонтёр Общероссийского Народного Фронта

- Очень большая нагрузка. Очень большая ответственность. Потому что даже сейчас , если взять настоящий момент . Медики стоят можно сказать до конца , рискуя своей жизнью, чтобы спасти других людей , которые вот подвержены, к сожалению, такой опасности как КОВИД-19.

По словам сотрудника станции Скорой помощи Михаила Молькова в условиях пандемии - средств индивидуальной защиты много не бывает. Фельдшеры, водители сейчас подвергаются серьезной опасности. Ежедневно во Владимире до 30 выездов к больным коронавирусом. И каждый раз комплект надо менять полностью. Только на одну бригаду из двух фельдшеров и водителя в день уходит до 90 одноразовых комбинезонов.



Михаил Мольков, фармацевт аптечного пункта станции "Скорой помощи"

-Сегодня получили товар: средства индивидуальной защиты от компании "Мы вместе" , общенационального российского движения. Большое спасибо выражаем! Очень нужный товар сейчас в это тяжелое время.

Важный груз доставлен адресату. А волонтеры Молодежки ОНФ продолжают помогать. И не только врачам, но и учителям , пожилым людям после 65 лет, многодетным - тем , кто именно сейчас оказался в тяжелой ситуации.

Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.