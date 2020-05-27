Известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец подтвердил, что болен коронавирусом. В Instagram он опубликовал фото с короной на голове. Ранее он записал видео, в котором рассказал о своем состоянии.

Известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец подтвердил, что болен коронавирусом. В Instagram он опубликовал фото с короной на голове."Согласитесь, теперь корона на мне выглядит совсем логично", – написал он и поблагодарил подписчиков за поддержку.Ранее в СМИ появились сообщения, что Лисовца госпитализировали с диагнозом COVID-19. В этой связи модный эксперт опубликовал видео, в котором рассказал о своем состоянии.По словам Лисовца, он почувствовал недомогание: несколько дней у него была повышенная температура. Он сдал анализы и сделал компьютерную томографию, которая показала двустороннюю пневмонию. Однако, по словам стилиста, "это все в прошлом", сейчас у него все в порядке."Сейчас все идет на улучшение, никакого криминала нет, – добавил он. – Самый большой криминал – это подлость людей, а еще и врачей, которые сливают эту информацию". Стилист пояснил, что в течение дня ждал результаты анализов и волновался, а СМИ уже начали сообщать о том, что он "чуть ли не умирает".По его словам, непорядочные люди, распространяющие слухи, – "хуже, чем коронавирус", потому что вирус закончится, а "эти люди среди нас".