Масштабная стимулирующая программа Банка Японии привела к тому, что по состоянию на март объем его вложений в государственные облигации достиг примерно 90% размера третьей по величине экономики мира, пишет Reuters со ссылкой на данные центробанка.

Масштабная стимулирующая программа Банка Японии привела к тому, что по состоянию на март объем его вложений в государственные облигации достиг примерно 90% размера третьей по величине экономики мира, пишет Reuters со ссылкой на данные центробанка.Объем вложений ЦБ Японии в гособлигации по состоянию на март увеличился на 3,4% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 486 триллионов иен ($4,5 триллиона), что эквивалентно примерно 90% ВВП, показал отчет регулятора.Темпы покупки облигаций, вероятно, ускорятся в текущем финансовом году. В апреле ЦБ Японии анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков, чтобы смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.В рамках политики контроля кривой доходности центробанк таргетирует доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около 0% посредством выкупа бондов.Банк Японии также покупает рискованные активы, такие как ETF, чтобы поддерживать стабильность рынков и вливать деньги в экономику.