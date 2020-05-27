Курс юаня продемонстрировал внезапное падение. Курс офшорного юаня, на который не распространяются ограничения Народного банка Китая, за считанные минуты упал к доллару на 250 пунктов.

Курс юаня продемонстрировал внезапное падение. Курс офшорного юаня, на который не распространяются ограничения Народного банка Китая, за считанные минуты упал к доллару на 250 пунктов.Что любопытно, котировки начали падать вскоре после того, как ЦБ установил официальный курс на уровне 7,1092, то есть укрепив его по сравнению с предыдущим днем.Возможно, ослабление связано с публикацией агентства Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант введения санкций в отношении КНР, которые будут включать контроль за транзакциями и заморозку активов. Причина — новый закон о национальной безопасности в Гонконге.Однако эта новость вышла за несколько часов до того, как юань показал резкое снижение.Напомним также, что совсем недавно юань обновил свои минимумы. Эксперты уверены, что курс китайской валюты – главный индикатор отношений между Штатами и Поднебесной.Обстановка все больше накаляется, и, по мнению аналитиков Robobank, в обозримом будущем курс юаня может упасть до 10 юаней за доллар.