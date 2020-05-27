Сойдет и так. На одной из улиц Владимира дорожный знак пешеходный переход рабочие повесили вверх ногами. На оплошность указали водители и поделились этим в одном из городских пабликов.
Сойдет и так. На одной из улиц Владимира дорожный знак "пешеходный переход" рабочие повесили вверх ногами. На оплошность указали водители и поделились этим в одном из городских пабликов. В комментариях пользователи социальной сети соревновались в остроумии, объясняя значение и причины появления "нового" знака, передает ГТРК "Владимир".
- Хотя бы что-то новенькое.
- Это значит - переход только на руках!
- Коронавирус подействовал и на дорожников.
Напомним, недавно во Владимире произошла необычная история, связанная с кражей дорожного знака.