Сойдет и так. На одной из улиц Владимира дорожный знак пешеходный переход рабочие повесили вверх ногами. На оплошность указали водители и поделились этим в одном из городских пабликов.

Сойдет и так. На одной из улиц Владимира дорожный знак "пешеходный переход" рабочие повесили вверх ногами. На оплошность указали водители и поделились этим в одном из городских пабликов. В комментариях пользователи социальной сети соревновались в остроумии, объясняя значение и причины появления "нового" знака, передает ГТРК "Владимир".- Хотя бы что-то новенькое.- Это значит - переход только на руках!- Коронавирус подействовал и на дорожников.Напомним, недавно во Владимире произошла необычная история, связанная с кражей дорожного знака.