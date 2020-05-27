27.05.2020

2020-05-27 14:20:02

Во Владимирской области планируется завершить обсуждение проекта трассы М-12

Сейчас представители компании «Автодор» ждут окончательного решения от глав муниципалитетов, по территориям которых пройдет дорога. После чего начнется подготовка к строительству трассы М-12.

По итогам совещания между председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко и губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, было дано поручение ВРИО заместителя губернатора Роману Годунину провести встречу с главами районов и проектировщиками по вопросу трассировки скоростной автомобильной дороги М-12 Москва – Казань. В ходе переговоров были развеяны опасения жителей деревни Колокша, которые переживали за снос домов. Кроме того, было решено организовать проезд, который свяжет Колокшу и Одерихино.

Протяженность владимирского отрезка автодороги М-12 - немногим более 200 километров. За время обсуждений специалисты Автодора выслушали множество предложений и пожеланий от тех, кто проживает на прилегающих территориях, и постарались их учесть. Напомним, что жители высказывали и опасения — за природу и свои дома.

Что даст дорога?

Плюсы новой автодороги во Владимирской области сейчас уже всем очевидны. Это возможность без пробок доехать до Москвы за полтора часа, развитие придорожного сервиса, туризма, разгрузка и снижение аварийности на М-7, новые рабочие места и развитие региона в целом. Тех, кто переживает за охраняемую природную территорию — а она находится вблизи новой автотрассы — Автодор заверил: при строительстве дороги будут применены новые технологии, которые позволят построить её с минимальным ущербом для окружающей среды. Жёсткие нормативы дорожного строительства предполагают обязательную экспертизу по защите водоохранных зон и прочих природных объектов. Кроме того, необходимо учесть требования для скоростных дорог: резкие повороты и светофоры на них недопустимы.

В ходе дискуссий специалисты автодорожной компании предлагали различные варианты трассировки, которые затем дорабатывались и дополнялись. Дорожникам приходилось варьировать между техническими требованиями и интересами жителей. Однако, признают проектировщики, идеальной трассировки не бывает. Недовольные маршрутом будут всегда, это неизбежно. Здесь специалисты разработали проект владимирского участка М-12, который максимально должен устроить все заинтересованные стороны.

Утвержденный Правительством РФ срок строительства М-12 - 8 лет, однако накануне зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что планирует ускорить ход строительства в 2 раза, т.е., завершить его за 4 года. Он также напомнил, что трасса М-12 - часть масштабного нацпроекта по развитию магистральной инфраструктуры России. А, значит, дороге во Владимирской области - быть.