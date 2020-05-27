Во время правительственного часа в нижней палате парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру экономического развития России Максиму Решетникову. Он предложил ему совместно с депутатами проанализировать эффективность законов по поддержке граждан и предпринимательства в условиях распространения коронавируса в стране.

Во время правительственного часа в нижней палате парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру экономического развития России Максиму Решетникову. Он предложил ему совместно с депутатами проанализировать эффективность законов по поддержке граждан и предпринимательства в условиях распространения коронавируса в стране.Вячеслав Володин напомнил, что за прошедшие два месяца в Госдуме были приняты 20 федеральных законов, направленных на поддержку граждан. Он добавил, что эти меры должны работать на все 100%."Было бы, наверное, правильно проанализировать вместе, как эти законы работают", – предложил спикер нижней палаты парламента. При этом анализ, выразил уверенность он, должен быть системным. "Так как ваше министерство эти вопросы ведет, вы отвечаете в том числе за оценку регулирующего воздействия, можно было бы здесь объединить усилия", – заметил Вячеслав Володин.Он предложил не только проанализировать, насколько принятые законопроекты эффективны в качестве мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса в России, но и скорректировать их в случае возникновения такой необходимости. Если же меры покажут максимальный эффект, законы можно сделать модельными.Вячеслав Володин перечислил тех, кто мог бы принять участие в этой работе со стороны Госдумы. Речь идет о комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, а также о комитете по контролю и регламенту.Напомним, в ходе правительственного часа в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал парламентариям о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Общая стоимость мер всех антикризисных пакетов составляет на сегодняшний день 3,3 триллиона рублей