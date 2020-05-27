Вслед за обновлением бизнес-седанов Е-Класса настала очередь рестайлинга и для двух других моделей семейства — купе и кабриолета. Обновление затронуло и дизайн, и техническую составляющую.

Вслед за обновлением бизнес-седанов Е-Класса настала очередь рестайлинга и для двух других моделей семейства - купе и кабриолета. Обновление затронуло и дизайн, и техническую составляющую.Стилистический апгрейд у купе и кабриолета Е-Класса произошел в том же ключе, что и у седана. Появилась "плоская" светодиодная оптика совершенной иной формы, которая предлагается в вариантах High Performance и Multibeam LED. Изменилась форма и дизайн решеток радиатора, стандартной и AMG, а бамперы получили чуть более развитую пластику.В интерьере первым бросается в глаза новый "умный" руль со сдвоенными спицами. Цифровой кокпит здесь состоит из пары базовых 10,25-дюймовых экранов виртуальной приборки и мультимедийной платформы MBUX последнего поколения. За доплату размер обеих панелей увеличивается до 12,3 дюйма (более 31 см).В салоне обновленных кабриолетов сохранились система обдува шеи теплым воздухом AirScarf и ветрозащитный экран AirCap, а также появились новые варианты декоративной отделки - серый ясень с пористой структурой и светлый алюминий со шлифовкой под карбон.В моторной гамме обновленных купе и кабрио Е-Класса произошли три важных изменения. Во-первых, у версии E 450 появился рядный 6-цилиндровый турбомотор M256, пришедший на смену прежнему V6. Он по-прежнему развивает 367 л.с., но обладает лучшей динамикой и экономичностью.Во-вторых, дизельная версия E 300 d получила серьезно доработанный двигатель OM654 объемом 2,0 л, который отныне развивает 265 л.с.. Наконец, все агрегаты на европейском рынке дополнены гибридной технологией EQ-Boost на базе 48-вольтовой энергосети.Она представляет из себя компактный стартер-генератор, интегрированный в корпус модернизированного 9-ступенчатого автомата 9G-Tronic. Система EQ-Boost в зависимости от типа двигателя обеспечивает прибавку в 14-22 л.с. при пиковых нагрузках, улучшая динамику и снижая расход топлива.Старт продаж обновленных купе и кабриолета Mercedes-Benz Е-Класса в России запланирован на осень 2020 года.