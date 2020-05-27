Анна Уколова, получившая свою первую большую роль сразу после окончания ГИТИСа, в основном играет женщин из народа с тяжелой судьбой. В Судьбе человека она признается, что во многом на них похожа, но за одним существенным исключением.

Анна Уколова, получившая свою первую большую роль в картине "Закон" сразу после окончания ГИТИСа.Актриса, которая в основном играет женщин из народа с тяжелой судьбой, признается, что во многом на них похожа: такая же волевая, открытая и трудолюбивая, Анна гордится тем, что родилась и выросла в селе.Однако есть и отличие от ее героинь: в жизни Анны все до сих пор складывалось относительно гладко и ровно: все близкие в нее верили, она поступила в Самарский институт культуры, потом переехала в Москву, где попала в ГИТИС на курс Владимира Андреева, а одновременно с предложением первой крупной роли встретила мужчину, с которыми они вместе уже 20 лет.В ночном клубе, вспоминает актриса, к ней подошел парень, которому Анна сходу сказала: "Ты будешь моим".Так и произошло. Сергей никак не связан с кинематографом, но он не ревнует супругу к звездным партнерам. "Ему нужна я, а остальное все неважно", – говорит Уколова.С ребенком пара не торопилась – сын родился, когда оба супруга были к этому готовы. Сейчас ему 8 лет, и Анна говорит, что сын – ее большой друг.Ровное течение жизни актрисы было нарушено несколько лет назад, когда муж Анны попал в страшную автоаварию.Врачи предупреждали ее о том, что Сергей, очнувшись, может жену не узнать. Но Анна каждый вечер после репетиций приходила в реанимацию, чтобы просто подержать супруга за руку.За две недели она похудела на 10 килограммов, но, вспоминает Уколова, она "почему-то знала, что все будет хорошо".К счастью, Сергей полностью восстановился, а об их союзе Анна с большой любовь и доверием к мужу говорит: он создан судьбой.Возможно, именно способность сохранять позитивный настрой и видеть в жизни только хорошее, не замечая плохого, помогает актрисе в жизни.Действительно ли она родилась "мертвенькая"? И как ее возвращали к жизни? Что говорила детям мать Анны, когда их отец ушел к другой женщине?Кто мотивировал ее к переезду из Самары в Москву и учил русскому языку? И почему актрисы нет в социальных сетях?Об этом Анна Уколова рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".