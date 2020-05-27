27.05.2020

2020-05-27 09:25:25

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (18(9715) от 26 мая 2020 года).

ТЕМ, КТО И СЕГОДНЯ НА ПОСТУ

Сегодня весь мир переживает очень сложное время, когда помощь и взаимовыручка неизменно остаются важнейшей характеристикой общества. Региональный общественный Благотворительный фонд «Щит и Лира» сотрудников ГУ МВД России по г. Москве в этот трудный для всех период самоизоляции не отстранился, а находит возможность поддержать и продолжает оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов. Читайте на странице 2.



РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ — ХОРОШИЙ ОПЫТ

В течение достаточно долгого времени самоизоляции и удалённой работы курсанты Московского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж полиции» получали знания всеми возможными способами — от саморазвития до учёбы в режиме онлайн. Продолжение на странице 2.



ПДД НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Сотрудники Госавтоинспекции Юго-Западного административного округа города Москвы провели дистанционный онлайн-урок для учащихся школы № 2114. Читайте на странице 2.



ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК С ГИБДД

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО проводят онлайн-конкурс. До конца августа его юные участники будут готовить изысканные завтраки и оформлять их в рамках тематики Правил дорожного движения, украшая свои блюда вкусными дорожными знаками и светофорами. Яства необходимо сфотографировать и направить на электронную почту Госавтоинспекции Северо-Западного административного округа города Москвы. Читайте на странице 2.



ПУСТЬ РЕДКО ХВАЛЯТ, НО...

В 2019 году старший инспектор группы по делам несовершеннолетних (ПДН) МО МВД России «Коммунарский» капитан полиции Наталья БАЛАЕВА стала победителем конкурса профессионального мастерства в своём направлении. Подробности читайте на странице 3.



ТВОИ СЫНОВЬЯ, РОССИЯ

Полиция столичного метрополитена, в прошлом милиция, за свою историю прошла немалый путь развития. Не раз менялись её задачи, функции, но было и что-то постоянное — люди, преданные своему делу, для которых это не просто работа, место службы, а скорее образ жизни. Читайте на странице 3.



ВОИНЫ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

Среди сотрудников и ветеранов подразделений московской полиции есть немало тех, кто во время службы по призыву охранял государственную границу. Но не только этот факт позволяет нам отметить знаменательную дату — День пограничника. В защите рубежей нашей страны в разные исторические периоды принимали участие и сотрудники органов внутренних дел. Подробности читайте на странице 4.



ПО ПРИКАЗУ ВЕРХОВНОГО

В российской истории факт беспрецедентный: 9 апреля 1943 года по личному распоряжению Сталина капитану Михаилу Ивановичу Наумову было присвоено звание генерал-майора. За какие такие заслуги? Читайте на странице 4.



О ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

В наши дни граждане (обычно это женщины) достаточно часто обращаются за помощью в полицию, кризисные центры, в суды, пытаясь защититься от насилия в семье. Терпеть насилие в семье нельзя, тем более когда в ней растут дети. Читайте на странице 5.



«РАЗМЕН» С ОБМАНОМ

Многим знакома радость, связанная с важными переменами в жизни, например, с рождением ребёнка. Так, житель Новой Москвы, у которого только родился сын, решил разделить счастье от события с незнакомой женщиной, встретившейся на его пути. Финал этой истории пришлось расследовать оперативникам уголовного розыска МО МВД России «Щербинский». Читайте на странице 5.



C ЮБИЛЕЕМ!

31 мая исполняется 85 лет со дня создания подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел. Именно в этот день в 1935 году Совет народных комиссаров и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних». Читайте на странице 6.



СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ У НАС НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

О сегодняшнем дне службы корреспондент «Петровки, 38» беседует с заместителем начальника 4-го отдела УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве подполковником полиции Тамарой КОРОЛЁВОЙ. Читайте на странице 6.



ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ДЕТЕЙ ЗАЩИЩАТЬ

Есть такая профессия — несовершеннолетних защищать. Защищать, направлять на путь истинный, а иногда и журить, если за дело. Сегодня сотрудник службы ПДН — это современный суперспециалист: и педагог, и юрист, и психолог. Продолжение на странице 7.



МУЖЧИНЫ ТОЖЕ В ДЕЛЕ

Бытует мнение, что служба в ПДН имеет чисто женскую специфику: сотрудники имеют дело в первую очередь с малолетними гражданами, а там, мол, нужно больше деликатности и терпения. Всё верно и насчёт деликатности, и насчёт терпения, только без твёрдой мужской руки и здесь не обойтись — это тоже факт. Читайте на странице 7.



В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей КАРПОВ ответил на вопросы корреспондента газеты «Петровка, 38». Читайте на странице 8.



РАЗБОЙ В МЕДИЦИНСКОЙ МАСКЕ

В декабре прошлого года было совершено разбойное нападение на бизнесмена около его дома на Ставропольском проезде. За своей жертвой злоумышленники следили, начиная с ноября. Выйти на след предпринимателя не составляло труда. Читайте на странице 9.



СОБАЧЬЯ РАБОТА

В Центре кинологической службы УВД по ЮВАО на данный момент находится 48 собак. «Лохматый спецназ» работает по следующим направлениям: общерозыскной профиль, обнаружение взрывчатки, поиск наркотических средств, патрульно-постовая и конвойная служба. Продолжение на странице 9.



ОГОНЬ ПО МАШИНАМ

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками УВД по ЮВАО задержали группу лиц, подозреваемых в хулиганстве и поджоге транспортных средств. Читайте на странице 9.



УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ВОИН

Родословная у Алексея самая обычная, не чинами отмеченная. Трудом были славны в роду Ефимовых и ратными подвигами. Дед, артиллерист, герой Порт-Артура, вернулся в Москву с медалью «За храбрость» и семью другими медалями. Бабушка происходила из крепостных клинских крестьян. Читайте на странице 11.



В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ПОТЕРЬ

Вставая в строй правоохранителей, сотрудники органов внутренних дел осознают, насколько непростую и буквально опасную профессию избирают своим призванием. Ведь для них, мужественных и самоотверженных людей служебного долга, в борьбе с преступностью и при обеспечении общественного порядка, к прискорбию, не обходится без потерь. Продолжение на странице 12.



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ВСЁ КОРОЛЕВСТВО

Если вы будете путешествовать по Испании, то наверняка вам бросится в глаза разнообразие правоохранителей, которые несут службу на территории государства. Они отличаются форменным обмундированием, цветографической раскраской автомобилей. Продолжение на странице 13.



ТРИЖДЫ ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР И ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

«Российский военный и государственный деятель. Генерал-адъютант. Московский обер-полицмейстер (1878—1881; 1882—1887). Санкт-Петербургский обер-полицмейстер (1881—1882). Московский генерал-губернатор (1905). С его именем связано восстановление института московских генерал-губернаторов, приостановленного Высочайшим указом 1 января 1905 года. Читайте на странице 14.



«ЗАЧИСТКА» ЕВРОПЫ

Официально Великая Отечественная война завершилась 8 (9 по московскому времени) мая 1945 года подписанием Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Тем не менее этот процесс для некоторых частей вермахта затянулся, причём на длительный срок. Так как же добивали врага? Читайте на странице 15.



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