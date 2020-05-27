Продажи товаров для отдыха и спорта выросли с 1 по 24 мая в шесть раз в годовом выражении, сообщает онлайн-продавец WildBerries. Временное закрытие фитнес-клубов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и роликов привело к всплеску покупок спортивного инвентаря.

Продажи товаров для отдыха и спорта выросли с 1 по 24 мая в шесть раз в годовом выражении, сообщает онлайн-продавец WildBerries. Временное закрытие фитнес-клубов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и роликов привело к всплеску покупок спортивного инвентаря.В частности, продажи самокатов выросли в 6,5 раза, двухколесных велосипедов — в 60 раз, скейтбордов — в десять раз, роликов — в восемь раз, трехколесных велосипедов для детей — в шесть раз.Продажи скакалок увеличились в десять раз, мячей и спортивных насосов — в пять раз, ракеток для тенниса, бадминтона и пинг-понга — в семь раз, воланчиков для бадминтона — в 12 раз.Россияне стали чаще покупать велосипедные звонки и велоинструменты (рост в девять раз), велозамки (рост в семь раз), грипс-ручки для руля велосипеда (рост в 40 раз), велокомпьютеры (рост в 1,2 раза).Спрос на радиоуправляемые игрушки — вертолеты, танки, машины и катера — вырос в пять раз, на спортивные игровые наборы — в шесть раз.