Российский игрок клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин сообщил о рождении второго ребенка. В семье 34-летнего хоккеиста родился сын по имени Илья.

Российский игрок клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сообщил о рождении второго ребенка. В семье 34-летнего хоккеиста родился сын по имени Илья.Об этом сообщил сам Ови, опубликовав фотографию своей жены Анастасии Шубской в своем Instagram-аккаунте. "Спасибо тебе, моя любимая Настя за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый и вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!"Александр также сообщил, что рост мальчика составил 55 см, вес — 3800 г.Напомним, что Илья стал для семьи Овечкиных вторым ребенком. Старший сын Сергей был рожден 18 августа 2018 года.