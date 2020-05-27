Музыкальному продюсеру предложили новый рекламный контракт. Яна Рудковская призналась, что заполучить выгодное предложение ей помогла шумиха в соцсетях и прессе.

Музыкальному продюсеру предложили новый рекламный контракт.Яна Рудковская призналась, что заполучить выгодное предложение ей помогла шумиха в соцсетях ипрессе."Всем спасибо за пиар!" – обратилась знаменитость кпоклонникам и недоброжелателям. Затем Яна Рудковская заявила, что в сотрудничестве сней заинтересовался большой рекламодатель.Светская львица добавила, что в последнее время ее активнообсуждают и критикуют, она у всех на устах. Грех было не воспользоваться этимвниманием. Возросшую популярность она решила монетизировать. "Так что пишите,пишите и еще раз пишите и говорите, капитализация от этого только растет", -заметила Яна Рудковская.Светская львица подчеркнула, что ей даже не пришлосьплатить за услуги пиар-агентства. Фанаты и недоброжелатели продвигают ее безвозмездно. Яна добавила, что "любит халяву", особенно, когда она приносит еще и дивиденды.23 Май 2020 в 7:54 PDTНапомним, музыкальный продюсер в последнеевремя не покидает страницы светской хроники. Например, общественность все ещеобсуждает выступление звезды на шоу телеведущей Ксении Собчак "К барьеру". Встудии Яна отстаивала свое право жить красиво и демонстрировать богатствообщественности. После появления у Собчак на Рудковскую обрушились тоннынегатива и критики.