Правительство Японии увеличило объем долга, который оно планирует выпустить в этом финансовом году, в третий раз менее чем за два месяца, пишет Bloomberg.

Правительство Японии увеличило объем долга, который оно планирует выпустить в этом финансовом году, в третий раз менее чем за два месяца, пишет Bloomberg.Согласно плану, опубликованному министерством финансов, объем выпуска увеличится до 212,3 триллиона иен ($2 триллиона) в 2020 фингоду. План от 20 апреля предполагал выпуск в размере 152,8 триллиона иен.Выпуск 6-месячных бумаг вырастет более чем на 35 триллионов иен. Остальная часть прироста будет распределена по облигациям со сроком погашения от одного до 30 лет, причем основная часть будет приходиться на более краткосрочные бумаги. Япония не будет увеличивать объем выпуска своих 40-летних облигаций.В апреле Минфин Японии дважды увеличивал планируемый объем эмиссии, причем основная часть увеличения также приходилась на бумаги с более коротким сроком погашения.Увеличение продаж облигаций заставит Банк Японии нарастить покупки бондов, чтобы предотвратить резкое повышение доходности. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии составляет около 0%.