Чемпион Италии Ювентус собирается приобрести полузащитника Сассуоло Жереми Бога. Также на 23-летнего француза претендует Наполи.

Чемпион Италии "Ювентус" собирается приобрести полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога. Также на 23-летнего француза претендует "Наполи"."Наполи" уже попытался приобрести Бога за 25 миллионов евро, но "Сассуоло" готов продать Жереми не менее, чем за 50 миллионов. Как сообщает "Спорт-Экспресс" в борьбу за игрока вступил "Ювентус", которому по силам заплатить указанную сумму.Жереми Бога перешел в "Саасуоло" из "Челси" в 2018 году. За это время он стал одним из ключевых игроков клуба, а также игроком сборной Кот д'Ивуар, — исторической родины футболиста. В текущем сезоне Бога сыграл за черно-зеленых 25 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 голевых передачи.