Почти столько же жителей региона заболели

По состоянию на 27 мая во Владимирской области 426 пациентам удалось выздороветь от коронавируса. За прошедшие сутки от болезни оправился 51 человек, сообщает пресс-служба Белого дома.Отметим, что за сутки в регионе заболели инфекционным заболеванием 55 человек. 4 - рекорд разницы между прибавившимся количеством заболевших и выздоровевших.За период наблюдения зафиксировано 17 смертей от вирусного заболевания. Для того, чтобы наверняка установить причину смерти больного COVID-19, необходимо вскрытие.В медицинских учреждениях Владимирской области проведено уже 55959 исследований на коронавирус.Напомним, в регионе к 27 мая зафиксировано уже 2434 случая заболевания COVID-19.