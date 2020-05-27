Урал из Екатеринбурга не будет продлевать контракт с защитником Михаилом Меркуловым. 31 мая 26 летний футболист станет свободным агентом.

"Урал" из Екатеринбурга не будет продлевать контракт с защитником Михаилом Меркуловым. 31 мая 26 летний футболист станет свободным агентом.Михаил Меркулов еще зимой отверг предложение "Урала" продлить контракт. После зимней паузы он ни разу не выходил на поле. Михаил твердо намерен сменить команду. Ранее интерес к футболисту проявляли московский "Спартак" и казанский "Рубин"Михаил Меркулов выступал за "Урал" с 2015 года. В прошлом году Меркулов дважды вызывался в сборную России, но на поле не выходил.