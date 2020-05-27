Жительница подмосковного Чехова убила 46-летнего сожителя своей матери при помощи осколка зеркала. Она пустила его в ход во время ссоры. Конфликт произошел, когда 29-летняя девушка распивала ..

Жительница подмосковного Чехова убила 46-летнего сожителя своей матери при помощи осколка зеркала. Она пустила его в ход во время ссоры.Конфликт произошел, когда 29-летняя девушка распивала алкоголь в квартире. Она ударила оппонента в шею, нанеся несовместимую с жизнью травму. Мужчина умер по пути в больницу, девушку задержали.