В городе Белорецк местные жители устроили давку возле магазина. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях. Как сообщает ToDay News Ufa, причиной скопления людей стала распродажа ..

В городе Белорецк местные жители устроили давку возле магазина. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.Как сообщает ToDay News Ufa, причиной скопления людей стала распродажа кастрюль за 99 рублей. Многие покупатели не соблюдали социальную дистанцию и были без средств зашиты.Пользователи раскритиковали поведение соотечественников. "Самоизоляция не прошла просто так", – написал один из комментаторов.