В Приморье ранним утром наблюдалось странное природное явление. Картина погоды из окна впечатляла красками зарева одновременно с дождем. Несмотря на время, пользователи стали активно выкладывать фото в Сеть.

В Приморье ранним утром наблюдалось странное природное явление. Картина погоды из окна впечатляла красками зарева одновременно с дождем. Несмотря на время, пользователи стали активно выкладывать фото в Сеть.Ярко лиловое небо на фоне дождя наблюдали приморцы на восходе солнца. Необычный цвет многих сильно удивил, сообщает "Вести:Приморье". В тоже время синоптики предупреждали о вероятности опасных явлений в погоде.Напомним, что зарево — это отблеск на небе ярко желтого или красно-оранжевого цвета, образовавшийся от заката солнца, либо от сгорания какого-то небесного тела. Зарево часто можно увидеть в вечернее время или ранним утром, когда только восходит солнце.