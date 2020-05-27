Дополнительную материальную поддержку жителям Ямала пообещал губернатор региона. Деньги выделят из казны округа. Кроме того, специальные комиссии выезжают на места, чтобы рассказать, на какие еще льготы и пособия можно рассчитывать, а заодно проверяют факты возможного завышения цен в магазинах.

Дополнительную материальную поддержку жителям Ямала пообещал губернатор региона. Деньги выделят из казны округа. Кроме того, специальные комиссии выезжают на места, чтобы рассказать, на какие еще льготы и пособия можно рассчитывать, а заодно проверяют факты возможного завышения цен в магазинах.Разъяснительная работа и раздача буклетов о дополнительных выплатах для северян начинается с факторий. Их работники уверяют, что разместят у себя нужную информацию и расскажут о ней землякам. Еще одна миссия представителей департамента по делам коренных малочисленных народов Севера округа — мониторинг цен в торгово-снабженческих пунктах.Цены на фактории "96км" приятно удивили своими цифрами. К примеру, пачка макарон стоит 40 рублей, килограмм риса — около 100, полкилограмма кускового сахара — 65. Как видим, цены не сильно отличаются от салехардских.АПК округа субсидирует зарплату сотрудникам факторий и ее обслуживание, а также доставку продукции из города. Надбавка на закупочные цены минимальная, чтобы в торговых пунктах был хороший товарооборот, утверждает управляющая. В этом году из-за рекомендации не заезжать кочевникам в поселки и города весь удар по обеспечению их продуктами лег на фактории."Есть связь, люди звонят заказывают, делаем заявки. Все за раз привозим и потом они подъезжают. Вот еще должны приехать за хлебом. Но весна ранняя, некоторые не успели переправиться. Неделю назад поток был большой. Вчера приезжали, только что были. Сейчас уже все, они дальше торопятся, там впереди пока речки еще не сошли сильно, они и идут", — рассказывает управляющая факторией "96 км" Анна Сядай.Искать кочевников в тундре — дело нелегкое. Но кто хочет, как говорится, тот добьется. Вместо кабинета чиновника — обочина железнодорожного пути. Документы в папке, но некоторые увезла в больницу жена. Семен Худи ждет возвращения ее и двухмесячного малыша из больницы. Мужчина старательно вписывает данные о материнском региональном капитале, о детях, которых четверо. Семья может рассчитывать и на окружные, и на федеральные меры поддержки. А средства нужны: надо отовариться в магазине и начать движение на летние пастбища.Чуть дальше встречаем еще одну семью. Пастухи отправляются искать ушедшее в сторону стадо оленей. Женщины берутся за заполнение заявлений. Меры поддержки для пожилых кочевников и семей с детьми северянки приветствуют.Северяне, далекие от бумажной работы, с благодарностью принимают помощь гостей из города."Когда до людей доходят новости о том, что выдаются меры социальной поддержки, у людей возникает масса вопросов — куда необходимо обратиться, чтобы получить информацию. В связи с этим мы разработали информационный бланк о самих мерах поддержки, а также о контактных данных органов социальной защиты, Пенсионного фонда, куда можно обратиться и получить консультацию", — говорит главный специалист департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Федор Вануйто.Сегодня дополнительные федеральные выплаты могут получить семьи, в которых растут ребятишки до 3 лет и от 3 до 16. На них необходимо писать заявления. На региональные выплаты могут рассчитывать пожилые северяне и семьи, ведущие кочевой образ жизни, имеющие детей до 18 лет. Кстати, они назначаются автоматически. А вот получение 30 тысяч из средств окружного материнского капитала носит заявительный характер.В Ямальском районе пошли дальше — одиноким кочевникам выделили единовременную выплату в 30 тысяч рублей. Средства поступят из окружного резервного фонда. Решение принял губернатор Ямала."Данная выплата предусмотрена для граждан, ведущих традиционный образ жизни, имеющих доход ниже прожиточного минимума, и поголовье менее 50 оленей", — говорит глава Ямальского района Андрей Кугаевский.Тундровики начинают получать средства дополнительной поддержки на свои счета и банковские карты. Продукты закупаются, каслание на летние пастбища и традиционная деятельность северян продолжается без помех.