Главного тренера мадридского Реала Зинедина Зидана признали лучшим наставником за всю историю Лиги чемпионов с 1992 года. Рейтинг был составлен ведущим футбольным порталом Squawka, занимающимся статистическими данными.

Главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана признали лучшим наставником за всю историю Лиги чемпионов с 1992 года. Рейтинг был составлен ведущим футбольным порталом Squawka, занимающимся статистическими данными.В компании отметили заслуги французского специалиста — трижды подряд он вместе с "Реалом" выигрывал "ушастый" кубок Лиги чемпионов (2016, 2017, 2018). Не забыли и про его статистику — у Зидана один из наивысших процентов выигранных матчей — он равен 65.Вслед за Зиданом расположились дважды бравший Лигу чемпионов Хосеп Гвардиола (61 процент), Карло Анчелотти с тремя трофеями (55), Жозе Моуриньо (57 процентов / два трофея), а Луи ван Гаал с одним титулом и 60 процентами замкнул пятёрку.Легендарный шотландец сэр Алекс Фергюсон дважды приводил "МЮ" к завоеванию кубка, но имеет 54 процента побед, и расположился на шестом месте.Также в Топ-10 были включены немец Юпп Хайнкесс (70/2), Висенте дель Боске (57/2), Рафаэль Бенитес (57/1) и Оттмар Хитцфельд (51/2).