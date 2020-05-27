Звезда сериала Клон Стефани Бриту ждет первенца. Актриса уже на втором триместре беременности.

Звезда сериала "Клон" Стефани Бриту ждет первенца. Актриса ужена втором триместре беременности.Российские зрители знают Стефани Бриту, как исполнительницуроли Самиры в популярном бразильском сериале "Клон". На момент съемоктеленовеллы артистке было всего 14 лет.В июне Стефани отпразднует 33-летие. В последнее время Бритупочти не занимается карьерой. Знаменитость сконцентрирована на семье. Звездасериала "Клон" уже несколько лет встречается с юристом Игорем Рачковским. Нетак давно влюбленные сообщили о скором пополнении.Накануне Стефани и Игорь узнали пол будущего ребенка. Вличном "Инстаграм" Бриту сообщила, что ждет сына. Будущие родители уже выбрали имякрохе, правда, его они пока держат в секрете.Звезда сериала "Клон" призналась, что беременность дарит ейневероятные эмоции. Артистка с юмором отметила, что теперь ее страница всоцсети будет посвящена сыну.25 Май 2020 в 12:05 PDTНапомним, звезда сериала "Клон" Стефани Бриту встретилаИгоря Рачковского в непростой период – после скандального развода. В 2009 году актриса пошла под венец с футболистом АлешандреПату. Избранник Бриту играл за клуб "Милан". Брак знаменитости просуществовалменьше года. Стефани узнала о неверности любимого. При разводе звезда сериала "Клон"требовала у изменника ежемесячное содержание. Судебная тяжба затянулась,адвокаты вытянули из артистки все деньги, но так ничего и не добились.30 Апр 2020 в 4:04 PDT