Звезда сериала Клон Стефани Бриту ждет первенца. Актриса уже
на втором триместре беременности.
Звезда сериала "Клон" Стефани Бриту ждет первенца. Актриса уже
на втором триместре беременности.
Российские зрители знают Стефани Бриту, как исполнительницу
роли Самиры в популярном бразильском сериале "Клон". На момент съемок
теленовеллы артистке было всего 14 лет.
В июне Стефани отпразднует 33-летие. В последнее время Бриту
почти не занимается карьерой. Знаменитость сконцентрирована на семье. Звезда
сериала "Клон" уже несколько лет встречается с юристом Игорем Рачковским. Не
так давно влюбленные сообщили о скором пополнении.
Накануне Стефани и Игорь узнали пол будущего ребенка. В
личном "Инстаграм" Бриту сообщила, что ждет сына. Будущие родители уже выбрали имя
крохе, правда, его они пока держат в секрете.
Звезда сериала "Клон" призналась, что беременность дарит ей
невероятные эмоции. Артистка с юмором отметила, что теперь ее страница в
соцсети будет посвящена сыну.
25 Май 2020 в 12:05 PDT
Напомним, звезда сериала "Клон" Стефани Бриту встретила
Игоря Рачковского в непростой период – после скандального развода. В 2009 году актриса пошла под венец с футболистом Алешандре
Пату. Избранник Бриту играл за клуб "Милан". Брак знаменитости просуществовал
меньше года. Стефани узнала о неверности любимого. При разводе звезда сериала "Клон"
требовала у изменника ежемесячное содержание. Судебная тяжба затянулась,
адвокаты вытянули из артистки все деньги, но так ничего и не добились.
30 Апр 2020 в 4:04 PDT