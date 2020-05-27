Звезда сериала Деффчонки рассказала, каким было ее первое свидание
с мужем. В тот вечер Галина Боб много смеялась и ела.
Звезда сериала "Деффчонки" рассказала, каким было ее первое свидание
с мужем. В тот вечер Галина Боб много смеялась и ела.
Артистка уже девять лет замужем за режиссером Сергеем
Корягиным. Супруги воспитывают двоих сыновей.
Галина и Сергей познакомились на съемках сериала "Деффчонки". Разница в возрасте (муж старше артистки на 18 лет) паре никогда
не мешала, но первые полгода на площадке Галина обращалась к
режиссеру исключительно на "Вы".
Как-то раз после очередного рабочего дня
Сергей пригласил Галину в ресторан. По словам знаменитости, ее муж будто знал, что больше цветов
она любит наваристый борщ. "Он
шутил в тот вечер так, что от смеха свекла летела из моего рта во все стороны",
– призналась Боб.
Галина добавила, что ее избранник был шокирован тем, как
много она может съесть. В свою очередь артистка восторгалась великолепным чувством
юмора Сергея.
20 Мар 2020 в 4:12 PDT
После свидания Корягин трогательным жестом окончательно
влюбил в себя Боб. "Когда он довез меня до дома, достал из багажника пакет с
яблоками", – вспомнила звезда сериала "Деффчонки".
Фрукты режиссеру передала
мать. Половину пакета Корягин отдал избраннице. В тот момент она поняла,
что встретила того самого человека, и именно ему родит пятерых детей.
На следующее утро, когда на
площадке, тот обнял ее. "Так, что я почти не дышала, понимая, что он влюблен",
– поделилась звезда сериала "Деффчонки".