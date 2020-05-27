Звезда сериала Деффчонки рассказала, каким было ее первое свидание с мужем. В тот вечер Галина Боб много смеялась и ела.

Звезда сериала "Деффчонки" рассказала, каким было ее первое свиданиес мужем. В тот вечер Галина Боб много смеялась и ела.Артистка уже девять лет замужем за режиссером СергеемКорягиным. Супруги воспитывают двоих сыновей.Галина и Сергей познакомились на съемках сериала "Деффчонки". Разница в возрасте (муж старше артистки на 18 лет) паре никогдане мешала, но первые полгода на площадке Галина обращалась крежиссеру исключительно на "Вы".Как-то раз после очередного рабочего дняСергей пригласил Галину в ресторан. По словам знаменитости, ее муж будто знал, что больше цветовона любит наваристый борщ. "Оншутил в тот вечер так, что от смеха свекла летела из моего рта во все стороны",– призналась Боб.Галина добавила, что ее избранник был шокирован тем, какмного она может съесть. В свою очередь артистка восторгалась великолепным чувствомюмора Сергея.20 Мар 2020 в 4:12 PDTПосле свидания Корягин трогательным жестом окончательновлюбил в себя Боб. "Когда он довез меня до дома, достал из багажника пакет сяблоками", – вспомнила звезда сериала "Деффчонки".Фрукты режиссеру передаламать. Половину пакета Корягин отдал избраннице. В тот момент она поняла,что встретила того самого человека, и именно ему родит пятерых детей.На следующее утро, когда наплощадке, тот обнял ее. "Так, что я почти не дышала, понимая, что он влюблен",– поделилась звезда сериала "Деффчонки".