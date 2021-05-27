Служебная проверка в отношении вице-губернатора завершится в июне, по закону на неё отводится два месяца.

26 мая директор департамента безопасности Владимирской области Вадим Горожанинов провёл брифинг со СМИ по ситуации вокруг уголовного дела в отношении вице-губернатора Романа Годунина.Чиновник подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путём заключения между подрядчиками картельного сговора.Вадим Горожанинов подчеркнул, что обязан соблюдать тайну следствия и не вправе обнародовать детали дела, а степень вины устанавливает только суд.Как пояснил директор департамента безопасности, перед утверждением в должности Роман Сергеевич прошёл тщательную проверку.«Никаких вопросов по профессиональным качествам не возникло, никакой порочащей его честь информации выявлено не было», − отметил он.Однако в текущем году Роман Годунин вновь попал в поле зрения департамента безопасности, была проведена серия специальных мероприятий. Был установлен факт нарушений антикоррупционного законодательства, поэтому 26 апреля Владимир Сипягин инициировал в отношении зама полноценную проверку.«Впервые за всю историю Владимирской области главой региона была санкционирована проверка в отношении лица такого статуса», − уточнил Вадим Горожанинов.Внутренняя проверка продолжается.«Мне не известно о поступлении в суд ходатайства следственного органа об отстранении от должности Годунина, судебное решение в администрацию области не поступало», − сообщил Вадим Горожанинов, который уточнил, что .Служебная проверка в отношении вице-губернатора завершится в июне, по закону на неё отводится два месяца.