Отметили Общероссийский день библиотек. Сотрудники книгохранилищ сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником. При этом у библиотекарей сегодня не выходной, наоборот, они

Отметили Общероссийский день библиотек. Сотрудники книгохранилищ сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником. При этом у библиотекарей сегодня не выходной, наоборот, они устроили для читателей игры, мастер-классы, лекции, конкурсы и экскурсии. Во владимирских библиотеках посетителям рассказали и показали, как удаётся находить нужную книгу среди тысяч других и разрешили попробовать себя в роли библиотекаря. Маргарита Сдобникова, зам.