Эксперт Центробанка уверены, что масштабное стимулирование ипотеки при определенных условиях может привести к возникновению пузыря на рынке недвижимости.

Эксперт Центробанка уверены, что масштабное стимулирование ипотеки при определенных условиях может привести к возникновению "пузыря" на рынке недвижимости.В Центральном Банке России прогнозируют появление ценового «пузыря» на жилищном рынке. Избежать негативного экономического эффекта возможно только в случае, если доходы россиян по темпу роста обгонят цены на недвижимость.Эксперты ЦБ полагают, что новые дома строятся медленными темпами. В этой ситуации повышение доступности ипотеки производит негативный эффект, так как приводит к росту цен на жилье. Не смотря на падение реальных доходов россиян, в некоторых регионах недвижимость подорожала на 20%.Эффект "пузыря" на рынке недвижимости может возникнуть, если продолжать стимулирование ипотеки, при этом не повышая доходы граждан и не ускоряя темпы строительства.Как показали результаты исследования "Работа.ру", только 10% россиян планируют взять ипотеку в 2021 году. По сообщению "", в опросе приняли участие пять тысяч граждан со всех регионов России. Отмечается, что 63% россиян вообще не собираются брать кредиты в текущем году.Ранее "" сообщали, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать причины роста цен на стройматериалы.