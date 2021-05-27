Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей России Бориса Титова предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов в стране. Чиновники считают, что это поможет в ..

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей России Бориса Титова предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов в стране. Чиновники считают, что это поможет в борьбе с нелегальным алкогольным рынком.Соответствующую идею президенту России Владимиру Путину изложил общественный омбудсмен Игорь Косарев в докладе о состоянии отечественного рынка подакцизных товаров. В документе Косарев пояснил, что самодельный алкоголь нередко производится гражданами не для своих потребностей, а для продажи, сообщает