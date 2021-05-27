27.05.2021

2021-05-27 13:05:04

Детские оздоровительные лагеря готовятся принять владимирских детей

Этим летом в загородных оздоровительных организациях, лагерях с дневным пребыванием, санаторно-курортных организациях и лагерях труда и отдыха запланирован отдых 46 тысяч детей региона.



Владимирская область вошла в , оплаченных картой «МИР». 12 лагерей включены во всероссийский реестр организаций отдыха и оздоровления детей, что является одним из главных условий получения кешбэка.



На обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей из областного бюджета выделено 463,2 млн рублей. Средства направлены на организацию круглогодичного отдыха детей в санаторно-оздоровительных организациях, включая частичную оплату проезда к местам отдыха и обратно. Так, проезд железнодорожным транспортом в детские лагеря на черноморском побережье осуществляется при частичной родительской плате – в размере 50 процентов.



Средняя стоимость путёвки в загородные лагеря в 2021 году составляет 20767 рублей.



Этим летом планируется открыть 25 муниципальных загородных оздоровительных лагерей и 4 частные загородные оздоровительные организации, 353 лагеря дневного пребывания и 7 лагерей труда и отдыха. Открытие летних оздоровительных учреждений проводится при условии соответствия их санитарно-эпидемиологическим требованиям и повышенным критериям безопасности, в том числе антитеррористической защищенности.