Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства, прокомментировал успехи университета

Как стало известно ранее, НИУ ВШЭ вошла в топ-100 Шанхайского предметного рейтинга по математике.Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства, прокомментировал успехи университета: Это большое достижение, поскольку данный рейтинг известен строгостью критериев и практически независим от данных самих университетов. Вышка традиционно славится социально-экономическими и гуманитарными науками, но в последние годы она активно развивает естественно-научные и технические направления. Эти усилия принесли ожидаемые плоды, и теперь мы видим университет в топ-100 по математике, что свидетельствует о правильном выборе данной стратегии и достижениях команды вуза. Однако ВШЭ не остановилась только на этом результате и находится на лидирующих позициях по своим предметным областям – всего она входит в 8 предметов Шанхайского рейтинга, при этом в 5 из них является единственным российским университетом. Он подчеркнул, что к таким достижениям Вышку привела правильно выбранная стратегия развития.Кроме рейтинга по математике Высшая школа экономики оказалась впервые представлена в предметной области Государственное управление и Образование. Ранее ни один российский вуз не входил в эти области. Также ВШЭ сохранила свои позиции по политическим наукам, экономике, психологии, деловому администрированию и по менеджменту.Чернышенко не обошёл вниманием и другие ВУЗы. По словам заместителя председателя правительства, другие наши вузы также продемонстрировали успехи - 19 российских университетов вошли в рейтинг, из них 13 вузов Проекта 5-100. МИСиС вошел в топ-100 по Металлургии, ИТМО в топ-100 предметной области Автоматизация и управление, а также стал первым в России по науке и технологиям.Ежегодно рейтинг составляет консалтинговое агентство ShanghaiRanking Consultancy, которое занимается исследованиями в сфере качества высшего образования. С 2009 года агентство официально публикует Академический рейтинг университетов мира, с 2017 года - Шанхайский предметный рейтинг университетов.