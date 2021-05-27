Дни.ру подарит вам шанс провести две потрясающих ночи в пятизвездочном отеле Москвы.

"Дни.ру" подарит вам шанс провести две потрясающих ночи в пятизвездочном отеле Москвы.Гостиница находится в центре столицы в нескольких минутах ходьбы от станции метро Таганская. Если вы давно мечтали съездить в Москву, посетить достопримечательности и отлично отдохнуть, то это тот самый случай!Совместно с новым пятизвездочным отелем Movenpick в Москве мы подготовили для васподарочный сертификат на двоих. Что же вас ждет? Двухместный номер “Делюкс” с шикарными завтраками, шоколадными дегустациями и возможностью посещения СПА-комплекса с бассейном, сауной и хаммамом.Сертификат действует до 31.12.2021.Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;Подпишитесь на @и на @movenpickmoscowtaganskayaПоставьте лайк этой публикации.Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 2 июня.