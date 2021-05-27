Оба отправлены на амбулаторное лечение.

В среду 26 мая около 9:00 в Коврове на улице Абельмана возле дома №15 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель пассажирского автобуса ПАЗ съехал на обочину и протаранил опору линии электропередач.В результате происшествия пострадали два пассажира автобуса. Известно, что 32-летний мужчина отправлен на амбулаторное лечение с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом живота. Ещё один пострадавший - 66-летний пенсионер также находится на амбулаторном лечении с ушибами.Напомним, что в марте в Коврове уже происходило ДТП с участием общественного транспорта. Тогда ПАЗик буквально от столкновения с КАМАЗом.