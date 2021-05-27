Первый строят на Судогодском шоссе.

Во Владимире продолжаются работы по капитальному ремонту городских дорог. Среди них Судогодское шоссе, где вскоре появится «приподнятый» пешеходный переход повышенной безопасности.«От обычного он отличается тем, что площадка для пешеходов находится на 7 сантиметров выше уровня проезжей части. Следовательно, весь транспорт, заезжая по мини-пандусам, вынужден снижать скорость», - уточнили в мэрии.Еще один аналогичный объект в 2021 году построят на Большой Московской в районе ЦЗО.Напомним, что недавно областному центру на ремонт автомагистралей дополнительно более 20 млн рублей.В плане привести в порядок 11 километров площадью 196 тысяч квадратных метров:- от дома №22 до дома №52 на улице Нижняя Дуброва;- от дома №13 по улице Дзержинского до Октябрьского проспекта;- отрезок на улице Мира, от Октябрьского проспекта до улицы Горького;- улицу Красноармейская, от проспекта Строителей до улицы 9-го Января;- улицу Егорова, от Добросельской до Растопчина;- Суздальский проспект, возле дома №13;- от дома №22 до дома №45 на Октябрьском проспекте;- Судогодское шоссе, от улицы Центральной до дома №33 «А» по Судогодскому шоссе;- мост на улице Мира у поворота к ДДюТ;- «Коммунар - Заклязьменский - Уварово - Бухолово» - 3 километра и свыше 1,3 километра от трассы М-7 до Содышки,- три участка на улице Горького - от дома №96 до дома №32.