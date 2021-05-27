Министры G7 пообещали, что против белорусских властей будут введены новые санкции.

Министры G7 пообещали, что против белорусских властей будут введены новые санкции.Министры иностранных дел стран G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США) возмущены инцидентом, который произошел в минском аэропорту в воскресенье, 23 мая. Они осудили "беспрецедентную акцию" властей Белоруссии по задержанию основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.Главы МИД считают, что Минск своими действиями угрожал безопасности пассажиров и экипажу самолета. Политики считают произошедшее серьезной атакой на правила работы гражданской авиации. Также, по мнению министров, белорусские власти угрожают свободе СМИ.В заявлении "большой семерки" также говорится, что белорусские власти должны ответить за произошедшее. Против них будут введены новые санкции. Министры G7 призвали освободить Протасевича и других журналистов, которые удерживаются в Белоруссии.Напомним, на прошлой неделе в минском аэропорту экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, из-за сообщений о минировании. На борту находится Роман Протасевич. После посадки сообщения о бомбе не подтвердились, а основатель телеграм-канала NEXTA был задержан.