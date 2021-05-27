Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил слова президента Белоруссии об извинениях российского лидера Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил слова президента Белоруссии об извинениях российского лидера Владимира Путина.Президент РФ Владимир Путин созвонился с главой Белоруссии Александром Лукашенко не по просьбе второго, а по своей инициативе. Поэтому извинения хозяина Кремля, о которых белорусский лидер упоминал в своём выступлении, нужно воспринимать лишь как фигуру речи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.Таким образом, по его словам, президент России проявил политдипломатическую корректность. Как отметил Песков, в телефонном разговоре Путин сообщил Лукашенко о том, что упоминал в беседе с американским коллегой Джо Байденом сложившуюся в Белоруссии ситуацию. По словам пресс-секретаря, воспринимать этот звонок «как непосредственные извинения» не стоит.Ранее президент Белоруссии рассказал, что Владимир Путин обратился к нему с извинениями за то, что во время разговора с главой США обсуждал текущее положение дел в республике. Лукашенко оценил действия российского коллеги как очень порядочный поступок и рассказал, что в ответ поблагодарил хозяина Кремля.По его словам, если главы США и РФ намерены обсудить вопросы, связанные с Белоруссией, белорусский президент приглашает коллег в Минск, где он достойно их встретит. Лукашенко также выразил готовность выслушать все имеющиеся у Байдена претензии к нему.