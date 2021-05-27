На Западе и за океаном вовсю обсуждают новые санкции ЕС против Белоруссии. Комментаторы открыто насмехаются над Лукашенко.

На Западе и за океаном вовсю обсуждают новые санкции ЕС против Белоруссии. Комментаторы открыто насмехаются над Лукашенко.После захвата лайнера "Райанэйр" и ареста Романа Протасевича страны Евросоюза ввели санкции против Белоруссии. Александр лукашенко отреагировал неординарным способом – пригрозил открыть наркотрафик и поток мигрантов в Европу через Белоруссию. Помимо всего этого он обвинил европейских лидеров в заговоре против его республики и против него лично.Новости о новых санкциях активно комментируют подданные Великобритании и граждане США на западных интернет-платформах. Пользователи Сети отмечают, что угрозы Александра Лукашенко открыть наркотрафик в Европу в ответ на санкции выглядит как бред сумасшедшего. Комментаторы в шутку пишут, что над Белоруссией теперь не летает ничего, кроме "кукухи" Лукашенко.По словам лидера Белоруссии, Запад объявил республике "гибридную войну" и стремится "задушить" его режим перед тем, как напасть на Россию. Пока ЕС и Белоруссия осыпают друг друга угрозами, Роман Протасевич и София Сапега, задержание которых вызвало дипломатическую конфронтацию, остаются за решеткой в Минске."Кто-нибудь, пожалуйста, снимите его с должности!"; "Путинская марионетка танцует под дудку Москвы"; "Кто-то должен задушить этого идиота"; "Крышу снесло", – пишут комментаторы из ЕС и США.