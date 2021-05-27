Сотрудники полиции в лесополосе в районе 36 км Калужского шоссе задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных средств и веществ...

«Сотрудниками ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 22-летний житель столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в лесополосе в районе 36 км Калужского шоссе задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных средств и веществ. При личном досмотре у 22-летнего жителя столицы обнаружено и изъято 39 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию в трех изъятых свертках находится наркотическое средство – мефедрон, массой более 3 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на территории столицы в виде закладок.Следователем МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57