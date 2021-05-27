На улице Федорова возле моста над рекой Пахрой и торговым центром «Европа» в центре подмосковного Подольска отдыхала компания из пяти местных жителей, передает . Мужчины выпивали, пока ..

На улице Федорова возле моста над рекой Пахрой и торговым центром «Европа» в центре подмосковного Подольска отдыхала компания из пяти местных жителей, передает "". Мужчины выпивали, пока одному из них не взбрело в голову искупаться. В воде ему стало плохо. На помощь товарищу бросился второй. В итоге погибли оба. Теперь в обстоятельствах трагедии разбираются специалисты.