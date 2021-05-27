Прощупав пульс, старший сержант убедился, что ребенок жив, но стало очевидно, что он находится без сознания...

Сотрудник полиции ОР ППСП ОМВД России по Головинском району г. Москвы старший сержант полиции Олег Деникин оказал помощь подростку, потерявшему сознание.Во время патрулирования территории обслуживания в районе станции метро «Водный стадион» сотрудник патрульно-постовой службы полиции заметил подростка, неподвижно лежащего на лавочке. Рядом с ним никого не было, а проходящие мимо люди не обращали на него внимания. Подойдя ближе к мальчику, полицейский увидел, что он весь промок от дождя и не реагирует на звуки и движение. Прощупав пульс, старший сержант убедился, что ребенок жив, но стало очевидно, что он находится без сознания.Полицейский незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи. Затем он снял с себя куртку и укрыл ею мальчика, дожидаясь прибытия медиков. Подросток был доставлен в одно из медицинских учреждений столицы, о чем было сообщено родителям. Позже стало известно, что мальчик находился в состоянии комы. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.В адрес УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве поступила благодарность от проходящего мимо мужчины, который стал невольным свидетелем произошедшего и был тронут поступком полицейского.Приказом начальника ОМВД России по району Головинский полицейскому ОР ППСП ОМВД России по Головинском району г. Москвы старшему сержанту полиции Олегу Деникину объявлена благодарность.Порой недостаточно оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы помочь человеку. Нужно еще и быть неравнодушным. Своими действиями сотрудник полиции помог спасти жизнь ребенку.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29