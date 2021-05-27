Инцидент с самолётом Ryanair шокировал весь мир. Ряд политических лидеров жестко осудил действия белорусского режима.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-05-2021-politolog-ishhenko-nazval-edinstvennyj-vyxod-dlya-obrechennogo-lukashenko-rossiya-matushka-zhdet-.html" target="_blank">Политолог Ищенко назвал единственный выход для обреченного Лукашенко: Россия-матушка ждет </a> - Инцидент с самолётом Ryanair шокировал весь мир. Ряд политических лидеров жестко осудил действия белорусского режима.
[url=https://33live.ru/novosti/27-05-2021-politolog-ishhenko-nazval-edinstvennyj-vyxod-dlya-obrechennogo-lukashenko-rossiya-matushka-zhdet-.html]Политолог Ищенко назвал единственный выход для обреченного Лукашенко: Россия-матушка ждет [/url] - Инцидент с самолётом Ryanair шокировал весь мир. Ряд политических лидеров жестко осудил действия белорусского режима.