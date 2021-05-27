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Инцидент с самолётом Ryanair шокировал весь мир. Ряд политических лидеров жестко осудил действия белорусского режима.Материал дополняется.

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