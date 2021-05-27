27.05.2021

2021-05-27 09:15:04

Предприятия Владимирской области растут в нацпроекте Производительность труда

Сразу два предприятия Владимирской области — «Акрилан» и Муромский приборостроительный завод — подводят первые итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Какие возможности и перспективы открыли для себя предприятия за 6 месяцев участия в нацпроекте?



Всего полгода назад на производстве акриловой продукции с трудом верили, что можно улучшить показатели даже на 10 процентов. Однако в первые три месяца участия в нацпроекте стало очевидно: слабые места есть и, в основном, на вспомогательных операциях — логистике, складировании и дозировании продукции.



Андрей Догадов, директор АНО «РЦК Владимирской области»:



- Мы никогда не вмешиваемся в технологию процессов, а ищем потери в организации процессов, которые вокруг этой технологии строятся. Убирая эти потери, мы даем предприятию новые возможности — возможности для роста, для улучшения условий труда.



Во вторые три месяца на предприятии «Акрилан» уже фиксировали результаты: улучшилась культура производства, увеличился выпуск продукции. Сотрудников стало больше, многих перераспределили на другие виды работ после ухода от лишних вспомогательных процессов. В компании продолжают осваивать принципы бережливого производства с помощью Федерального и Регионального центра компетенций.



Олег Воронков, руководитель рабочей группы, внутренний тренер по бережливому производству ООО «Акрилан»:



- Человек нам помогал с Федерального центра компетенций, который большую помощь очень дал, обучал. Я думаю, что если какие-то проблемы возникнут, мне люди, с которыми я работал, не откажут в помощи.



Предприятие «Акрилан» участвует в нацпроекте самостоятельно при поддержке консультантов ФЦК и самостоятельно шагнуло дальше: здесь усовершенствовали основной технологический процесс.



Олег Кузин, Генеральный директор ООО «Акрилан»:



- Внедрили сокращение этапов чистки аппаратов, благодаря тому, что установили новые термодатчики. И, кроме того, большая работа ведется по установлению деполимеризатора — еще одного аппарата большого, который позволит также расширить узкие места - уже в технологии.



Сейчас компания расширила территорию, появились новые цеха. Создана инженерная группа, которая занимается развитием производства: от работы с рацпредложениями до инноваций. Дальнейший прогресс здесь связывают с участием в национальном проекте.



Александр Ремига, первый вице-губернатор Владимирской области:



- Уже видны результаты на производстве, уже снижаются издержки, самое важное - выработана методика, по которой предприятие будет работать и найдены болевые точки, места, где основная проблема была в производственном цикле.



Компания «Акрилан» будет участвовать в нацпроекте еще два с половиной года. Конечная цель — повышение показателей на 30%. Уже сейчас понятно: эта цифра для предприятия вполне достижима.



Наталья Головешкина, Вера Куликова, Илья Хлудов, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".