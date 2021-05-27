Второй год подряд на борьбу с борщевиком во Владимирской области выделяют 12 миллионов рублей. И это “беспрецедентные средства”, заявляют в региональном Россельхозцентре. Со второй

Второй год подряд на борьбу с борщевиком во Владимирской области выделяют 12 миллионов рублей. И это “беспрецедентные средства”, заявляют в региональном Россельхозцентре. Со второй половины мая сотрудники этого ведомства приступили к химическим обработкам территорий против борщевика Сосновского. В этом году агрономы планируют обработать 169 гектаров засоренных земель – это на 42 гектара больше, чем в