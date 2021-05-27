Российские банки стали часто отказывать самозанятым россиянам в предоставлении кредита. Об этом отечественные пользователи массово жалуются на просторах интернета. Самозанятые ..

Российские банки стали часто отказывать самозанятым россиянам в предоставлении кредита. Об этом отечественные пользователи массово жалуются на просторах интернета.Самозанятые утверждают, что большинство финансовых организаций требуют предоставить им справки с места работы. При этом справки от Налоговой службы с подтверждением уровня доходов они не принимают. В частности, в кредитах отказывают ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Росбанк, "Открытие", ПСБ, Райффайзенбанк и Юникредитбанк, передаёт телеканал "".